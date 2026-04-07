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Calcio | 07 aprile 2026, 08:16

Calcio. La Virtus Don Bosco gira pagina, Marzano sollevato dall'incarico

Calcio. La Virtus Don Bosco gira pagina, Marzano sollevato dall'incarico

Durante la sosta pasquale la Virtus Don Bosco ha deciso di provare a imprimere un netto cambio di direzione, dopo le ultime due sconfitte contro Audace e Campomorone.

La società varazzina ha infatti sollevato mister Marzano dal proprio incarico, come comunicato alla vigilia di pasqua.

I neroblu al momento sono al penultimo posto in classifica, con appena un punto di margine proprio sull'Audace.

La nota del club:

"La Virtus Don Bosco comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mister Massimiliano Marzano.

La società ringrazia Mister Marzano per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".

Redazione

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