Calcio. La Virtus Don Bosco gira pagina, Marzano sollevato dall'incarico

Durante la sosta pasquale la Virtus Don Bosco ha deciso di provare a imprimere un netto cambio di direzione, dopo le ultime due sconfitte contro Audace e Campomorone.
La società varazzina ha infatti sollevato mister Marzano dal proprio incarico, come comunicato alla vigilia di pasqua.
I neroblu al momento sono al penultimo posto in classifica, con appena un punto di margine proprio sull'Audace.
La nota del club:
"La Virtus Don Bosco comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mister Massimiliano Marzano.
La società ringrazia Mister Marzano per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".