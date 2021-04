Calcio, Eccellenza. Finale tre per tre: Varazze ko al "Borel" 3-0

FINALE-VARAZZE 3-0 (23' rig. Faedo, 54' Odasso, 73' Caligaris)

SECONDO TEMPO

47' Finisce puntuale la sfida del Borel. Finale che conquista i tre punti e raccoglie anche gli applausi dei pochi presenti.

46' Cross dalla trequarti del Varazze a cercare le punte, sulla seconda palla arriva Iardella che calcia debole fuori.

45' Si andrà avanti ancora per 2 minuti.

42' Finale in ampio controllo del match. Non sembra averne abbastanza, nonostante i cambi, il Varazze per invertire la rotta a questo punto.

36' Cambia anche il tecnico del Finale: fuori Pare, al suo posto il classe 2004 Tripodi.

35' Esaurisce i cambi il tecnico ospite: fuori Giglio e Piu, al loro posto Bettella e Iardella.

33' Sbaglia un'uscita il Finale, prova ad approfittarne Piu ma è più pronto Porta nell'uscita che l'attaccante nel tiro.

28' TRIS FINALE! Improvvisa verticalizzazione di Galli che sorprende la retroguardia ospite e trova un Caligaris in versione centometrista. L'ex Loanesi, partito da poco oltre la metà campo, arriva davanti a Faggiano e non sbaglia

27' Traiettoria arcuata di Faedo dalla sinistra su calcio di punizione. Faggiano para in presa alta.

26' Andreoni pareggia il conto degli ammoniti tra le due squadre in campo.

23' Triplo cambio per mister Berogno che manda in campo Giacomo Cavallone, Farci e Damonte al posto di Aiello, Bottino e Daudo.

21' E' Faedo che, dopo essere stato atterrato da Giglio al limite dell'area, si incarica della punizione e disegna una traiettoria liftata che finisce, seppur di poco, alta sopra la traversa.

16' Trattenuta di Odasso su un centrocampista del Varazze: ammonito l'ex Alassio FC.

10' Altra sostituzione per i padroni di casa che mandano in campo il 2003 Andreetto per Maiano.

9' RADDOPPIO FINALE! Contropiede rapido guidato da Molina sulla destra, cambio gioco rasoterra per Ferrara che entra in area e trova il suggerimento per Odasso che da due passi non può sbagliare.

7' Secondo cambio per mister Buttu: fuori Ponzo, al suo posto Caligaris.

6' Il solito Buffo su punizione scodella la palla nell'area finalese, sulla respinta della mischia si avventa Aiello ma la sua conclusione è sbilenca e termina fuori.

1' C'è subito un cambio per la formazione di casa: Molina sostituisce Rocca, infortunatosi sullo scadere della prima frazione.

PRIMO TEMPO

45' Non ci sono altre emozioni in questa prima frazione. Squadre al riposo col Finale avanti 1-0.

44' Stregata la maglia numero 9 del Finale: anche Rocca deve arrendersi per un infortunio muscolare.

42' Maiano trattiene Angella, finisce anche lui sul taccuino del direttore di gara. Sugli sviluppi della punizione lunga traiettoria dall'out di sinistra verso il secondo palo: la blocca Porta in uscita alta.

35' Ritmi inevitabilmente bassi in questo ritorno in campo dopo sei mesi di quasi inattività agonistica. Squadre schierate a specchio col 3-5-2 ma con una sostanziale differenza: i padroni di casa cercano più le trame palla a terra, Varazze più votato a cercare le verticalizzazioni immediate da parte dei difensori verso gli attaccanti.

29' primo ammonito dell'incontro l'ex di turno tra le fila varazzine. Si tratta di Piu che interviene duro su Galli.

23' VANTAGGIO DEL FINALE! Bagna il suo ritorno in giallorossoblu Faedo spiazzando Faggiano dal dischetto: Finale avanti!

22' contrasto nell'area ospite tra Rocca e Giglio, per il direttore El Ella non c'è dubbio: calcio di rigore.

20' prova a pressare il Finale, fermato in un paio di occasioni su calcio piazzato dalla bandierina del signor Conio. Varazze che fatica a trovare varchi e trame efficaci.

12' Prima conclusione nello specchio della porta varazzina per Rocca, conclusione diagonale deviata in angolo da un difensore nerazzurro.

6' Schema del Varazze da calcio piazzato battuto da Buffo poco oltre il cerchio di centrocampo, Andreoni non ci arriva per un soffio.

1' Subito una sorpresa nelle due formazioni: non ci sarà Fabbri titolare nel Finale come annunciato in formazione, al suo posto Rocca. Si parte.



Un buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport dal "Felice Borel" di Finale, pronto a riaccogliere il campionato d'Eccellenza ai nuovi nastri di partenza in questo mini torneo pandemico.

Sarà un esordio all'insegna delle novità per i padroni di casa e il Varazze Don Bosco, che si schiereranno in campo all'insegna della tradizione almeno nelle divise: giallorosso per i ragazzi di mister Buttu, nerazzurro per il team di mister Berogno.

Ecco le formazioni in campo:

FINALE: Porta; Ponzo, Pare, Galli, Maiano, De Benedetti, Faedo, Buttu, Rocca, Odasso, Ferrara. A disposizione: Fresia; Caligaris, Andreetto, Debenedetti, Tripodi, Molina, Gerundo, Fabbri, Risso D.

Allenatore: P. Buttu

VARAZZE: Faggiano; Daudo, Giglio, Severi, Sacco, Andreoni, Bottino, Buffo, Piu, Angella, Aiello. A disposizione: Risso L.; Damonte, Bisio, Bettella, Petrone, Farci, Caruso, Iardella, Cavallone G.

Allenatore: G. Berogno

Arbitro: El Ella di Milano