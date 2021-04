Calcio. Serie D: il Vado non si sblocca, una gran giocata di Corno regala i tre punti alla Caronnese

CARONNESE - VADO 1-0 (72' Corno)

NON C'E PIU' TEMPO. LA CARONNESE VINCE 1-0 CONTRO IL VADO E SI RILANCIA IN ZONA PLAYOFF, I ROSSOBLU RESTANO INCHIODATI A QUOTA 17 PUNTI AL PENULTIMO POSTO IN CLASSIFICA

92' guadagna una preziosissima punizione all'altezza della bandiera la formazione di casa, che sta cercando di tenere lontana la sfera dalla propria area di rigore

90' quattro minuti di recupero

89' Barbetta cade in area dopo un presunto contatto con un avversario, la signora Molinaro estrae giallo per simulazione all'indirizzo del giocatore vadese. Proteste veementi da parte dei rossoblu

87' Luppi nega il 2-0 a Becerri, intervento sul primo palo del portiere del Vado che concede angolo ai padroni di casa

83' Dagnino per Bacigalupo, prova a giocarsi qualche altra carta lo staff tecnico ligure

81' punizione dalla trequarti calciata da Taddei, Casazza sfiora di testa consegnando di fatto la sfera in mano a Marietta

79' nel Vado è il momento di Barbetta, fuori Boiga

78' problemi fisici per Travaglini, al suo posto il giovane 2003 Coghetto

76' si mette male adesso per il Vado, che aveva giocato comunque una gara ordinata senza però riuscire a pungere in avanti.

72' IL VANTAGGIO DELLA CARONNESE: Becerri innesca Corno al limite dell'area, il capitano rossoblu rientra sul mancino e calcia a giro superando l'incolpevole Luppi

70' secondo tempo dove non si registra alcuna occasione da gol, nel frattempo entrano Boschetti e Becerri al posto di Siani e Calì

62' dentro Sbarbati al posto di Pedalino, primo cambio ordinato dalla panchina vadese

60' rasoterra di Putzolu dal limite dell'area, nessun problema per Luppi

58' Marietta alza in corner il destro del capitano rossoblu, secondo angolo per il Vado

57' guadagna un calcio di punizione interessante Vignali, spinta di Putzolu ai danni dell'ex giocatore della Massese. Sul pallone Taddei

55' grande intervento del numero uno rossoblu sulla conclusione improvvisa di Siani, squillo lombardo dopo una disattenzione della difesa ospite

54' colpo di testa di Travaglini sugli sviluppi della punizione calciata da Calì dalla trequarti campo, sfera alta sopra la traversa della porta difesa da Luppi

53' Caronnese che gestisce il possesso palla e Vado pronto a ripartire in contropiede: resta questo il copione di una gara fin qui abbastanza soporifera

46' nessun cambio durante l'intervallo, si riparte con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco

SECONDO TEMPO

Dopo tre minuti di extra time le squadre vanno al riposo, il parziale tra Caronnese e Vado è ancora fermo sullo 0-0

45'+1' Taddei dalla bandierina, cross sul primo palo dove Bacigalupo non riesce a trovare la deviazione vincente.

45' episodio dubbio in area lombarda, toccato duro Vignali al momento del tiro, ma l'arbitro concede solamente corner al Vado

43' Boiga recupera un buon pallone a centrocampo, azione in solitaria per vie centrali e conclusione centrale controllata a terra senza problemi da Marietta

41' sul taccuino dell'arbitro anche Tissone, decisione forse un po' troppo severa in questa circostanza

37' non sembra in grado di proseguire la gara l'attaccante lombardo, al suo posto è pronto Rocco

33' cartellino giallo anche per Strumbo, rimane a terra Banfi dopo il duro intervento da parte del centrale difensivo del Vado

30' mezz'ora sul cronometro, fase del match sostanzialmente equilibrata. Ammonito per proteste mister Francomacaro

23' il Vado prova ad affidarsi alle ripartenze di Boiga, spesso fermato in maniera irregolare dal centrocampo avversario: fatica comunque la squadra guidata da Francomacaro a farsi vedere dalle parti di Marietta

22' ammonito Bacigalupo, intervento in ritardo a centrocampo ai danni di Putzolu. Nessuna esitazione da parte della signora Martina Molinaro di Lamezia Terme

21' primo corner del match a favore della Caronnese, traversone di Calì respinto di testa da Taddei

18' alza il baricentro la formazione lombarda, Vado completamente a protezione dei propri sedici metri

17' dai e vai al limite dell'area tra Banfi e Corno, quest'ultimo si allunga troppo la sfera perdendo l'attimo per calciare a tu per tu con l'estremo difensore vadese e l'occasione sfuma

14' traversone di Calì arpionato da Luppi in presa alta, rossoblu molto compatti in fase difensiva

11' bella ripartenza orchestrata da Pedalino e Bacigalupo, apertura a destra per Vignali, diagonale rasoterra respinto con i piedi da un attento Marietta

9' primi minuti di gara senza particolari fiammate, squadre che si studiano senza alzare eccessivamente i ritmi

4' confermate le previsioni della vigilia, liguri schierati con un inedito 3-5-2 che prevede Vignali-Pedalino coppia d'attacco, Bernardini e Casazza a tutta fascia con Boiga ad agire nella posizione di mezz'ala

3' divisa rossoblu per i padroni di casa lombardi, Vado in completo bianco

1' inizia la sfida a Caronno!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARONNESE: Marietta, Travaglini, Arcidiacono, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Putzolu, Banfi, Siani, Corno, Calì.

A disposizione : Angelina, Coghetto, Gualtieri, Torin, Becerri, Rocco, Mzoughi, Yamba, Boschetti.

Allenatore : Zullo (Gatti squalificato)

VADO: Luppi, Lipani, Casazza L., Bernardini, Strumbo, Tissone, Vignali, Taddei, Pedalino, Boiga, Bacigalupo.

A disposizione : Scatolini, Olivieri, Barbetta, D'Antoni, Alberto, Casazza A., Sbarbati, Saccà, Dagnino