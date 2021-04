Sport: palestre e piscine verso la riapertura. Decisivi i dati dei prossimi giorni

Si ricomincia a vedere la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la riapertura di alcuni settori. Nei prossimi giorni infatti il Governo si metterà al lavoro per stabilire una linea da seguire per giungere, seppur in una maniera graduale, ad una riapertura delle attività. Ovviamente le scelte del Governo saranno fortemente influenzate dai dati trasmessi dall'Istituto Superiore di Sanità.

Tra le novità più importanti ci potrebbe essere quella del passaggio dell'Italia in "zona gialla", almeno in alcune zone, prima del 30 aprile, data che era stata fissata nell'ultimo decreto.

Secondo le ipotesi al vaglio del Governo Draghi, il coprifuoco potrebbe passare dalle ore 22 alle ore 24 e potrebbe essere permessa l'apertura dei ristoranti che offrono il proprio servizio all'aperto. Potrebbero inoltre tirare su le serrande le palestre (seppur in forma limitata) e i cinema. Spazio anche alla cultura vista l'ipotesi di riaprire anche teatri e musei.

Per le palestre e piscine la fascia temporale richiesta dagli addetti ai lavori appare maggio, seppur le correnti più prudenziali spingerebbero per posticipare la ripartenza a giugno.

Nelle prossime ore la decisione del Governo che è attesa da molti settori economici che stanno vivendo un periodo davvero difficile.