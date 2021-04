Ore decisive per la ripartenza dello sport: riunione in corso del CTS per il varo dei protocolli

E' in corso in questi minuti la riunione del Comitato Tecnico Scientifico che dovrà valutare le proposte del governo relative all'imminente decreto riaperture.

Anche il mondo dello sport, passo dopo passo, è infatti pronto a riaccendere i motori, sia all'aperto che, tra qualche settimana, anche al chiuso.

Dal 26 aprile, in zona gialla, dovrebbe ripartire l'attività sportiva da contatto all'aperto, in sintesi le classiche partite tra amici di calcetto e basket, mentre dal 15 maggio semaforo verde per le piscine all'aperto. Per rivedere gli ingressi delle palestre spalancati la data chiave è stata individuata nel primo giugno.

Affinchè ciò possa avvenire, il CTS dovrà pronunciarsi sui protocolli da rispettare.

Le prime indiscrezioni vedono tra le misure individuate la prenotazione obbligatoria, la misurazione della temperatura, la sanificazione degli attrezzi e, dove previsto, il distanziamento.

Per avere il quadro più chiaro sarà necessario attendere le prossime 24-48 ore, quando verrà pubblicato il decreto, accompagnato dai relativi protocolli certificati dal Dipartimento per lo Sport.