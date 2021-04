Decreto riaperture: da lunedì tornano il calcetto e gli sport da contatto, palestre e impianti sportivi aprono i cancelli dal primo giugno

E' stato varato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legge dedicato alle riaperture.

Dal fronte sportivo non sono emerse sorprese, tanto che le misure ventilate negli scorsi giorni sono state confermate.

Da lunedì 26 aprile si potrà quindi tornare a giocare a calcetto, a basket e a tutti gli sport di squadra (seppur, salvo casi eccezionali, senza l'accesso agli spogliatoi), mentre per le piscine all'aperto e le palestre le date indicate per la riapertura sono state individuate al 15 maggio e al primo di giugno.

Anche per tornare ad affollare gli impianti sportivi sarà necessario attendere l'inizio del sesto mese dell'anno.

I presupposti base sono l'appartenenza della manifestazione agli eventi sportivi di interesse nazionale riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Inoltre, l'affluenza non potrà superare il 25% della capienza dell'impianto, fino a un limite di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso.

Eventuali deroghe saranno consentite per determinati eventi e impianti (soprattutto in ottica dei Campionati Europei di calcio e delle grandi competizioni internazionali).

Tutti i provvedimenti sopra citati varranno nel caso il livello di allerta non superi il giallo.