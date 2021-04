Calcio, Varese. Dopo la vittoria di Vado può arrivare la svolta. Il presidente Amirante: "Non abbiamo mai mollato neppure nelle sconfitte" (VIDEO)

La vittoria di Vado maturata ieri pomeriggio è stata profondamente curativa per l'animo e per la classifica del Varese.

Il presidente Stefano Amirante (sotto il video completo) sottolinea come questa «non sia stata l'unica partita in cui abbiamo messo questo spirito. Certo, è stata una bella partita del Varese. Ho detto che non era una finale salvezza: sono realmente convinto che la finale sia la partita che ti salva, se ne hai davanti 11 non è così. Abbiamo vinto ma non è finita, serviva e serve realismo. Abbiamo vinto e ora questa sembra una partita disegnata alla perfezione ma anche contro il Casale, prima di subire il primo gol, avevamo fatto altrettanto bene. Con questo non nego che il momento era difficile. Non avevamo mai mollato, però, neppure nelle sconfitte. E lo si vede anche dallo spirito di chi è subentrato dalla panchina».



Poco prima aveva parlato Neto Pereira, alla prima vittoria in panchina con Ezio Rossi squalifica: «Siamo molto contenti perché sapevano dell’importanza di questa gara - dice Neto - Vedere questo spirito è fondamentale ma è solo un piccolo passo. I ragazzi stanno lavorando in maniera straordinaria nelle difficoltà. Il mister si sente di più in tribuna? Lui è sempre con noi. La mia prima vittoria in panchina la dedico ai ragazzi. Solidità difensiva? Sì, nel calcio non bisogna prendere gol. Minaj ha tutto, sappiamo le sue qualità: mi dite che non segna ma le tante occasioni in cui non fa gol è lui stesso a crearsele. Quando ne farà uno, poi ne arriveranno tanti altri».