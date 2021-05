Covid 19, Serie D. Nuovo stop per il Vado, rinviato il match di Chieri

La nota del club piemontese:

"Dopo venti giorni dall’inizio del focolaio, sono ripresi gli allenamenti degli azzurri, seppur con un gruppo molto ridotto e rimpinguato dai giocatori classe 2003 e 2004 delle formazioni Juniores e Allievi.

L’emergenza sta lentamente rientrando, come spiega Paolo Vautretto, responsabile dell’area sportiva del club: “I negativizzati stanno seguendo il percorso approfondito per il rilascio dell’idoneità sportiva agonistica secondo il protocollo professionistico a tutela della salute dei nostri atleti sotto la supervisione del medico social Aldo Bava e del Centro Santa Clara di Chieri, che collabora con noi. Continuiamo a monitorare la situazione quotidianamente. Desideriamo inoltre ringraziare anche la Asl To5 per il supporto fornito per la gestione della quarantena e della programmazione dei tamponi”.

Nel frattempo è stato rinviato dalla Lega Nazionale Dilettanti il match previsto per domenica 9 maggio contro il Vado, mentre resta per il momento in calendario (12 maggio) la sfida con il Fossano".