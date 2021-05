Granfondo di Laigueglia - Lapierre, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia

A dieci giorni dal grande evento, tutto è pronto - nella splendida riviera ligure - per la Gran Fondo Laigueglia-Lapierre in programma il prossimo 23 maggio:

Anche il tracciato, dopo gli ultimi sopralluoghi, offre tutte le garanzie del caso. Aspettiamo solo il bel tempo per tornare a vivere una splendida giornata di sport”.



Quella del 2021 non sarà dunque un’edizione low-profile: nei progetti del Gs Alpi c’è l’allestimento di una Gran Fondo completa in tutti i suoi aspetti, a cominciare dal Bike Village, che ospiterà i grandi marchi della bike-economy come Lapierre, Nalini, Named e Factory Sport Wear: “Le nostre aziende partner - prosegue Mevio - hanno risposto con l’abituale entusiasmo. Del resto, dopo i mesi delle limitazioni, c’è grande voglia di ripartire”.

E la grande carovana del ciclismo amatoriale ripartirà proprio da Laigugleia: “Faremo tutto nel rigoroso rispetto delle regole, suddividendo per colori le varie zone della corsa, garantendo la misurazione della temperatura, il distanziamento, la segnaletica e l’utilizzo delle mascherine - anticipa Mevio -. Il cosiddetto ‘pasta party’ sarà allestito con la modalità del ‘take-away’, ovvero con dei sacchetti pre-confezionati e perfettamente sigillati. Anche il numero dei ristori non cambia, cambierà invece ciò che gli atleti troveranno perché, anche in questo caso, tutto dovrà essere sigillato e sottovuoto”.