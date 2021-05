Calcio, Eccellenza: Cairese - Finale e Albenga - Genova Calcio, tra poche ore il girone A esprimerà la sua graduatoria

I verdetti sono già tutti in cantiere all'interno del girone A, ma resta da scoprire un passaggio comunque fondamentale nella rincorsa alla promozione: la graduatoria finale del raggruppamento e i conseguenti abbinamenti con i dirimpettai del girone B.

Decisiva per il primato sarà Cairese - Finale: agli ospiti guidati da Buttu basterà anche un pareggio per conservare il primo posto, mentre i gialloblu di Benzi dovranno necessariamente spuntarla per affrontare la quarta classificata del gruppo genovese-levantino.

I valbormidesi in caso di ko interno rischierebbero di chiudere al terzo posto, a seconda però del risultato finale di Albenga - Genova Calcio (l'obiettivo comune è evitare lo scontro immediato con il Ligorna).

Chiude il programma Pietra Ligure - Campomorone, con i biancazzurri a caccia del primo successo e gli ospiti reduci dall'ennesimo cambio in panchina.

Livescore dalle 16:00 su Svsport.it