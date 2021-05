Calcio, Serie D. Il Varese promette battaglia a Sanremo: "Vogliamo conquistare la salvezza contro una grande squadra"

Domani alle 15 (orario variato dopo l’accordo tra società) il Varese che piange la scomparsa di Maurizio Calamandrè (leggi QUI) sarà di scena a Sanremo per il recupero della ventinovesima giornata del campionato di Serie D. L’obiettivo dei biancorossi è uno solo: la vittoria per poter festeggiare la salvezza matematica con quattro turni di anticipo e per proseguire quella striscia di risultati utili che dura dal 28 aprile e che in sei giornate ha portato 12 punti in classifica.

Vincere per salvarsi ma anche per migliorare la posizione in classifica e dimenticare la sconfitta casalinga dello scorso 20 dicembre al “Franco Ossola” per 3-0. Di questo ha parlato l’allenatore Ezio Rossi durante la presentazione del match: «Andremo ad affrontare la squadra che, assieme al Bra, mi ha impressionato più di tutte. La Sanremese è un’ottima squadra e l’ha dimostrato all’andata».

Il Varese, che ha in corso la striscia di risultati utili positivi più lunga della propria stagione, è alla ricerca dei punti per ottenere la salvezza matematica: «Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e far durare più a lungo il momento positivo. Siamo consapevoli della forza nostra e dell’avversario: stiamo bene e penso che anche loro dovranno temerci».