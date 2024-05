Calciomercato. Il laiguegliese Di Fino prolunga con la Sanremese: "Ultima stagione fantastica, ma guai a sentirsi arrivati"

La Sanremese Calcio comunica che il difensore Mattia Di Fino farà parte della rosa della prima squadra anche nella prossima stagione 2024/25.

Nato il 2 aprile 2006, Di Fino è cresciuto nel vivaio del Ceriale ed ha avuto anche un’esperienza con la Sampdoria. Giunto a Sanremo l’estate scorsa, ha esordito in D ed ha totalizzato 17 presenze e 1 gol.

È stato convocato dalla Rappresentativa di Serie D ed ha preso parte a febbraio alla Viareggio Cup; recentemente con la Rappresentativa del Girone A ha vinto la Juniores Cup 2024.

“Sono onorato di far parte del progetto della Sanremese – dichiara Mattia Di Fino – l’anno scorso per me è stato fantastico. Sono partito dalla Juniores ed essere stato aggregato stabilmente in prima squadra è stato già un successo. Poi è venuto l’esordio in D, il gol col Chisola, la convocazione in Rappresentativa. Nel girone di ritorno come squadra ci siamo tolti tante soddisfazioni e speriamo nel prossimo campionato di fare ancora meglio. Sono stato molto felice di vivere anche l’esperienza della Juniores Cup. Guai però a sentirsi arrivati. Bisogna lavorare tanto e a testa bassa. Ringrazio per la fiducia la società, il direttore, il mister e tutti i miei compagni dai quali ho imparato moltissimo. Spero di riuscire a ripagarla facendo sempre meglio e dando in campo in settimana e la domenica il cento per cento“.