Calcio, Prima Categoria. La terza gioranta playoff inizia stasera, alle 19:15 c'è Panchina - Brugnato

Non sarà una partita affatto banale quella che si disputerà questa sera tra Panchina e Brugnato, il match valido per la terza giornata dei playoff regionali di Prima Categoria.

I padroni di casa occupano al momento il penultimo posto in graduatoria con due incontri già disputati, motivo per cui non potranno concedersi ulteriori passi falsi per non veder compromessa la rincorsa al secondo posto. Dall'altra parte il Brugnato, con una gara in meno disputata, tenterà di continuare a viaggiare a punteggio pieno. Una vittoria dei levantini metterebbe sotto pressione e non poco domani pomeriggio il Città di Savona, attuale fanalino di coda del gruppo, contro l'Argentina Arma.

Il programma.