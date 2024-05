Calcio. La Vadese tuona: "Nessuna fusione in vista, per accedere ai campionati superiori vogliamo la vittoria sul campo"

La Vadese ha voluto spegnere subito, attraverso una nota emessa nel corso della mattinata, alcune voci che nel "sottobosco" del calcio dilettantistico di sono rincorse nell'arco degli ultimi giorni, secondo le quali fosse in corso una trattativa per una possibile fusione con un club del medio - ponente.

Un'opzione subito smentita con forza dagli azzurrogranata:

"La Asd Vadese Calcio non ha nessuna intenzione di acquistare titoli sportivi. Per questa società l’unica via per accedere ai campionati superiori era, è e rimarrà la vittoria sul campo".