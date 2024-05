Calcio, Cairese - Mapello. In forte ascesa le quotazioni del posticipo serale per la partitissima del Brin

Domani sarà la volta della gara di andata a Brembate, ma in queste ore sia il Mapello che la Cairese stanno già interloquendo in vista della partita di ritorno in Val Bormida.

La contemporaneità con il Torneo Internazionale impone la ricerca di uno slot differente rispetto alla canonica finestra pomeridiana domenicale.

Ecco perchè la via dello spostamento dell'incontro è apparsa pressochè certa già negli scorsi giorni, seppur ci siano comunque novità in vista rispetto a quanto emerso a inizio settimana.

L'opzione più probabile, ad oggi, non è l'anticipo al sabato, ma il posticipo serale domenica 2 giugno.

Il confronto tra le società continua, per porre il sigillo bisognerà però attendere la nota della Lega Nazionale Dilettanti.