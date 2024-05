Cengio, il Pd sul futuro del club di calcio locale: perplessità dopo la fusione del Settore Giovanile col Millesimo

A seguito della fusione del settore giovanile dell'USD Cengio con l’ASD Millesimo, il circolo del Partito Democratico locale pone alcune domande all’assessore allo Sport del Comune di Cengio.

Si parla, innanzitutto, di una fusione che ha avuto "ampia copertura sulla stampa locale la scorsa primavera, con dichiarazioni significative del Direttore Generale del Millesimo" affermano i dem valligiani, ricordando le parole di quest'ultimo: "Per anni, anzi decenni, si è sempre sentito parlare di una possibile fusione tra Millesimo e Cengio. Ora, finalmente, possiamo ufficialmente annunciare che, dopo qualche incontro, abbiamo trovato un accordo che unificherà i settori giovanili. I nostri tesserati potranno usufruire degli impianti sportivi di Millesimo, prossimi ai lavori di rifacimento. Ringrazio il Comune di Millesimo per il grande aiuto. Questi impianti includono un campo a 11 in sintetico, un campo a 5 e uno a 7 sempre in erba sintetica, oltre al bellissimo palazzetto dello sport e agli impianti del Pino Salvi di Cengio". (Savonanews, 7 aprile 2023).

"Premesso che tra il Comune di Cengio e la società sportiva USD Cengio vige una convenzione che ne regola i rapporti - dicono quindi -, chiediamo se, con la fusione del settore giovanile dell’USD Cengio con l’ASD Millesimo, siano stati modificati i termini relativi all’elargizione dei contributi e alla gestione degli impianti sportivi del Comune di Cengio. In particolare, è stato fatto un passaggio formale in giunta comunale e successivamente in Consiglio Comunale per questa scelta che, alla luce della convenzione stipulata e del contributo erogato, assume una valenza politico-amministrativa".

"Considerando che la fusione è diventata operativa dall’inizio del campionato 2023/2024 e che l’USD Cengio somministra pasti caldi e bevande durante i tornei giovanili, generando introiti e affittando regolarmente i due campi in erba sintetica per attività sportive - puntualizzano - chiediamo ulteriori chiarimenti. Queste attività contribuiscono al bilancio sociale, insieme ai contributi erogati dal Comune di Cengio".

"Non vi è nessuna preclusione né presa di posizione campanilistica su questa fusione - sottolineano dal Partito Democratico -, ma è una richiesta di chiarezza all’assessore allo Sport del Comune di Cengio su un accordo che, vista la natura pubblica degli atti, diventa di interesse generale e non solo un accordo tra società sportive. Inoltre, all’USD Cengio è affidata la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti del Pino Salvi".

"Anticipiamo un'eventuale risposta dell'assessore, che potrebbe dichiarare di non essersi ancora insediato lo scorso anno, quand'è avvenuta la fusione - aggiungono - Questo è sicuramente vero, ma la gestione della cosa pubblica è un onore e un onere che non si interrompe con i passaggi di consegne".

"Siamo certi che le risposte arriveranno, preferibilmente tramite stampa. In caso contrario, suggeriamo un ripasso dei regolamenti e dei compiti affidati ai membri della giunta e del consiglio comunale, per evitare di essere estraniati dal territorio con scelte che ricadono sulla vita dei cittadini. USD Cengio 1929-2023? Ci auguriamo proprio di no, anche se attualmente non esiste più un tesserato del settore giovanile del Cengio Calcio" chiosano.