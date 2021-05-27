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Calcio | 27 maggio 2021, 19:16

Giudice Sportivo, Eccellenza: tre turni a Ivaldi del Rivasamba, sono ben 24 i giocatori già in diffida

Le ammonizioni avranno un peso determinante nel percorso verso la finale

Giudice Sportivo, Eccellenza: tre turni a Ivaldi del Rivasamba, sono ben 24 i giocatori già in diffida

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 5/2021


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 6/2021 

ZAMANA ANGELO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 

IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)

Colpiva un avversario al volto con una sbracciata con pallone non a distanza di gioco. Senza conseguenze lesive.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

BUONOCORE ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

INSOLITO GIANMARCO (ALBENGA 1928)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)

POGGI MATTIA (CAIRESE)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

TONA MARC (CAIRESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BRUZZI ELIA (FEZZANESE)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

FUSCO PAOLO (FEZZANESE)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

TIVEGNA ERIC (FEZZANESE)

PORTA CARLO (FINALE)

CUSATO GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DOTTO LORENZO (LIGORNA 1922)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

redazione

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