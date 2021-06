Pallapugno: semaforo verde anche per il calendario Pulcini. In campo anche i ragazzi del nostro territorio

Tra il 17 e il 22 giugno comincerà anche il campionato giovanile della categoria Pulcini. Nel calendario della prima fase, ufficializzato oggi (sabato 12 giugno) dalla Fipap, sono state inserite 11 squadre, suddivise in due gironi. Girone A: Merlese, Monastero Dronero, Pro Paschese, San Biagio, Subalcuneo e Virtus Langhe. Girone B: Amici Castello, Bubbio, Murialdo, Taggese e Valle Bormida.

Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno e, alla fine, le prime due classificate di ogni girone andranno in semifinale: 1ª classificata girone A-2ª classificata girone B; 1ª classificata girone B-2ª classificata girone A. Semifinali e finale si giocheranno in gara unica.

Coppa Italia: le prime classificate di ogni girone al termine dell'andata della prima fase andranno a giocarsi la finale, in programma venerdì 27 agosto, alle 17.30, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo.



