Calciomercato. Il Millesimo riabbraccia Bruno Peirone, il tecnico torna alla guida della Prima Squadra giallorossa

Una scelta di esperienza ma che al contempo fosse già affine al mondo Millesimo.

I giallorossi valbormidesi hanno ufficializzato il ritorno di Bruno Peirone al vertice della prima squadra, pronto a raccogliere il testimone dal figlio Simone.

"L' Asd Millesimo Calcio è lieta di comunicare che a guidare la Prima Squadra la prossima stagione sarà Mister Bruno Peirone. Un ritorno per lui dopo la parentesi di qualche anno fa. Subentra al figlio Simone al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per aver guidato con passione, tenacia e serietà la squadra giallorossa in questi ultimi due anni dopo la perdita improvvisa dell'indimenticato Edy Amendola. Grazie Simone e in bocca al lupo Bruno".