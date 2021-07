Se gran parte del'organico del Soccer Borghetto è stato di fatto già confermato, anche dietro le scrivanie biancorosse non ci saranno rivoluzioni di sorta.

La linea di continuità coinvolgerà anche l'ambito social media e comunicazione:

"Anche nella prossima stagione avremo con noi Gianluca Cama - spiega il presidente Ferrara - il lavoro da lui svolto negli ultimi anni è stato per noi davvero prezioso, motivo per cui non abbiamo avuto dubbi nel proporgli la riconferma".