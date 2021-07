Resta alta la cortina attorno allo stadio Annibale Riva, arrivati all'inizio della seconda settimana di luglio.

Un nuovo spiffero è però emerso dalle mura dell'impianto di Viale Olimpia e porta a un possibile rinforzo a centrocampo. Alcuni contatti sono già stati avviati con Max Taddei ex regista di Sanremese e Vado.

Un possibile innesto di esperienza e sicuramente (non è detto in alternativa a Sancinito) voglioso di riscatto dopo la difficile stagione vissuta in Serie D con la maglia del Vado.