Rari Nantes Savona. Nicosia punta a una grande finale contro il Vasas: "Facciamolo per noi stessi e per il territorio" (VIDEO)

Confrontarsi con Gianmarco Nicosia alla vigilia di un match di cartello risulta sempre interessante, soprattutto per comprendere come un atleta, ai massimi livelli della propria disciplina, si prepara psicologicamente ad affrontarlo.

Un limbo, una "concentrazione stabile", come la definisce il portierone della RN Savona, seppur sia stato impossbiile per l'estremo difensore della Nazionale non essere dallo che il pubblico della piscina Zanelli ha saputo offrire nella finale di andata contro il Vasas.

L'ultimo atto dista poco più di 24 ore: la voglia di conquistare la Len Euro Cup è inattaccabile, non solo per confermare la crescita dell'intero gruppo biancorosso ma anche per ringraziare l'intero territorio per il supporto delle ultime settimane.