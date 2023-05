RN Savona. Feeling immutato per il vicepresidente Gervasio: "Le emozioni di una finale sono le medesime. Rimaniamo aggrappati al Vasas, poi ce la giochiamo"

"C'è una grande voglia di andare a giocarsi questa seconda partita sperando di avere un arbitraggio migliore rispetto a quello avuto a Savona" ha aggiunto Gervasio non dimenticando (e del resto come si potrebbe?) la direzione arbitrale del match d'andata. A tal proposito, però, Gervasio limita il campo d'azione: "L'arbitraggio è un problema della società, non della squadra che da questo punto di vista è stata brava a isolarsi".

"Ci aspetta una gara difficilissima in un contorno che conosciamo molto bene rappresentato dal pubblico di Budapest e dai tifosi del Vasas - continua lo storico dirigente della Rari - un ambiente che ho vissuto già in altre occasioni e so che, perlomeno è stato così in passato, di fronte ad una squadra che lotta e combatte come è solita fare la Rari magari riusciremo a trovare anche qualche applauso. Parliamo di un pubblico molto tifoso ma altrettanto sportivo perché comunque la pallanuoto in Ungheria viene vissuta in maniera diversa da qualsiasi altro posto".