Calciomercato. Arrivano i saluti di Sancinito e Donaggio all'Imperia. Sui giocatori gli occhi di Albenga e Ligorna

Sono arrivate come da prassi i ringraziamenti di Luca Donaggio e Davide Sancinito all'Imperia e a tutta la piazza nerazzurra per le due stagioni importanti vissute al "Ciccione". Una promozione in Serie D, abbinata a una salvezza anticipata hanno permesso ad entrambi i giocatori di salutare con orgoglio il mondo imperiese tramite i propri canali social.

Per Sancinito è ormai alle porte l'annuncio del passaggio all'Albenga, mentre per Donaggio si sta muovendo con convinzione il Ligorna.

"Siamo arrivati ai saluti - ha esordito Sancinito - in primis vorrei ringraziare Eugenio Minasso, perché senza di lui, non sarebbe stato possibile fare quel che si è creato, tutta la società dell A.S.D. Imperia 1923 per la disponibilità e serietà....il mister è tutto il suo staff, infine volevo ringraziare tutti i miei compagni di squadra perché in pochi anni della mia “carriera” ho vissuto uno spogliatoio così! Poi i tifosi sono stati unici, sostenendoci nelle vittorie e nelle sconfitte!! Ho dato sicuramente me stesso sia fisicamente che mentalmente e spero di lasciare un buon ricordo a questa splendida città".

"Si chiudono due stagioni bellissime - ha ribadito Donaggio - e colgo l’occasione per RINGRAZIARE la società, il mister Alessandro Lupo e Matteo Fiani che hanno fatto un lavoro straordinario, I TIFOSI (MERAVIGLIOSI) che nonostante tutto ci hanno sempre seguito e sostenuto e grazie a loro ho capito cosa vuol dire giocare per l’Imperia... un semplice grazie non basterà mai. Per ultimo lascio i miei compagni con cui, in questi due anni, ho condiviso qualsiasi cosa ma soprattutto non vedevamo l’ora di vincere per il post partita. Auguro a tutti di trovare delle persone così all’interno dello spogliatoio perché è anche per questo che amiamo il CALCIO.

Spero di aver onorato la maglia fino all’ultima partita…"