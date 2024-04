IL CELLE VARAZZE E' IN ECCELLENZA! SALTANO I PLAYOFF ED E' PROMOZIONE PER LE CIVETTE!

VENTIMIGLIA - CELLE VARAZZE 2-2 (69'. e 88' Sparma - 4' Piroli, 65' Saracco)

45' FINISCE QUA! IL CELLE VARAZZE E' IN ECCELLENZA!

44' in campo Monte per Bonanni

43' EUROGOL DI SPARMA! TIRO A GIRO IMPARABILE PER DEBENEDETTI

41' ancora cambi, nel Ventimiglia Pianese per Rea, nel Celle entrano Maggi e Cuka per Carro Gainza e Piroli

78' vicina al pari il Ventimiglia, Sparma manca l'aggancio in corsa a pochi metri da Debenedetti

77' risponde Massummo: Schittzer per Latella

75' cambia anche Monteforte: Fossati per Simone Severi

69' SPARMA! scambio stretto in zona centrale, l'attaccante granata non perdona Debenedetti

68' si inizia a scherzare sulle panchina biancoblu

67' Cariello - felici nuovo cambio per Massullo

20' SARACCO! IL RADDOPPIO DELLE CIVETTE, BELLA TRIANGOLAZIONE AL LIMITE CHIUSA SUL SECONDO PALO, L'ECCELLENZA E' DIETRO L'ANGOLO

15' ritmi crollati, alla squadra di Monteforte giustamente non interessa forzare in questa fase del match

13' ammonito Bastita, esce proprio il numero 8, al suo posto Verardi

4' puntata di Piroli sul primo palo, un metro alla sinistra di Scognamiglio

1' Giglio in campo per Gambacorta, il primo tempo si apre con un cambio per i frontalieri

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, Celle in vantaggio a Ventimiglia. Con questo risultato sarebbe Eccellenza

41' Addiego apre il piattone dai 20 metri, mancino a giro che esalta il riflesso di Debenedetti

34' Celle in emergenza davanti c'è Piroli riferimento offensivo con Carro Gainza e Bonanni a gravitare alle spalle del riferimento offensivo

33' i ritmi sono blandi, Sparma trova il muro in barriera su calcio di punizione

25' Bastita scalda ancora i guantoni di Debenedetti, il Celle Varazze non concede profondità ai padroni di casa

22' manovra bene come suo solito il Ventimiglia, ai frontalieri manca solo l'ultimo step per essere competitivi nella prossima stagione

20' Morando e Latella dalla distanza con poca fortuna, tanti tiri da lunga gittata in questo avvio

11' Cassini carica dal limite, Debenedetti blocca a terra

5' reazione dalla distanza dei granata Debenedetti è ancora attento

4' PIROLI! CELLE VARAZZE SUBITO AVANTI! CONTRASTO VINTO IN AREA E TOCCO A BATTERE SCOGNAMICLIO!

2' squillo di Gambacorta, Debenedetti c'è!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Latella, Rea, Addiego, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Felici.

A disposizione: Dodaro, Schittzer, Giglio, Lorenzi, Seva, Pianese, Verardi, Cariello.

Allenatore: Massullo

CELLE VARAZZE: Debenedetti, Colombo, S. Severi, Tissone, Schirru, Saracco, E. Severi, Carro Gainza, Bonanni, Morando, Piroli.

A disposizione: Ghizzardi, Fossati, Di Molfetta, Balleri, Monte, Cuka, Maggi, Anselmo.

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Grandi di Novi Liguri

Assistenti: Nicastro di Genova e Parizzi di Albenga