Calcio, Seconda Categoria. Girone A, si decide per il titolo o per lo spareggio. Nel gruppo B spazio al quadro playoff

Cisano - Borghetto e Imperiese - Pietra Ligure B: da queste due partite passerà il verdetto di un'intera stagione.

La classifica del girone A è guidata dai biancocelesti che, pur estromessi dalla possibilità di essere promossi, vorranno fare il possibile per conquistare il titolo virtuale del campionato.

Per riuscirci dovranno ottenere un risultato utile in casa dell'Imperiese, facendo così indirettamente un favore al Borghetto, ospite del Cisano.

Le formazioni di Perrone e Sandri sono infatti appaiate e se dovessero ottenere il medesimo risultato nei 90 minuti odierni saranno costrette allo spareggio per definire chi salirà in Prima Categoria.

Nel girone B, assodato il primato del Dego (oggi la chiusura con la Virtus Don Bosco), rimane da definire l'ordine playoff. Scontro diretto per Mallare e Pallare, mentre la Rocchettese chiuderà la regular season ospite della Veloce.

Campionato concluso invece per chi è sceso in campo ieri: Vittorie per Cengio B e Priamar B contro Sassello e Nolese per 4-1 e 3-2.