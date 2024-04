Calcio. Promozione. All'Ellena è festa per tutti, la San Francesco Loano per il campionato il Finale per la salvezza!

S.F. LOANO - FINALE 1-2 (Simigliani 24', Renda 31', Auteri 56')

termina la sfida pochi secondi dopo

45' Calefato e Isaia per Simigliani e Zeggio nei giallorossi

41' ritmi abbassati notevolmente ora, si prepara intanto il popolo rossoblu per la premiazione

40' Delfino vuole ancora che la concentrazione sia alta, è vitale chiudere con una vittoria

38' fallo in attacco di Aroca, poco dopo era arrivato un gran goal proprio del subentrato

37' Shpuza per Cafarotti nel Finale

33' si riaffaccia in avanti il Finale, cross dalla sinistra e Cafarotti prova a staccare sul secondo palo, non la specialità della casa, palla ancora disponibile per Stagnaro che prova al volo, sfera addirittura in rimessa laterale

31' ecco anche Rocca, lascia il campo Kuzorle

28' si mangia il pari Kuzorle, conclusione alta da pochi passi dopo l'assist dalla sinistra di Halaj. Finale in calo negli ultimi minuti

26' spazio anche per Halaj, esce Totaro

24' dentro Aroca e fuori Gabriele Brollo nel Finale

20' un cambio nei rossoblu: Bonifazio - Auteri

19' "siamo in ritardo sulla seconda palla" dice Delfino, in effetti ora non è una fase molto brillante per il Finale

12' Accorcia la S.F. Loano con Auteri, conclusione da pochi passi che si insacca

11' tiro rimpallato di Auteri, alla fine Mondino blocca a terra.

7' doppio cambio rossoblu: Di Lorenzo e Oxhallari per Taku e Basso

3' Finale al momento salvo senza guardare i risultati delle altre rivali, giallorossi quintultimi ma con piu di sette punti dal Camporosso penultimo

16:14 ripartiti

Stagnaro per Renda nel Finale, non ce la fa a proseguire l'autore del seconda goal

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, Finale avanti di due reti e al momento salvo

36' ci prova Totaro su punizione, palla che non gira abbastanza, Mondino non deve intervenire

34' bella giocata di Simigliani a tenere palla, poi con l'esterno verso Brollo G., fermato fallosamente da Balla con una manata. Poco prima invece, cross di Totaro respinto da Mondino e poi allontanato dalla difesa

31' DETTO FATTO, RENDA RADDOPPIA CON UN BEL TIRO A GIRO SUL SECONDO PALO, BARELLI NON PUO' ARRIVARCI. Gran giocata del numero sette che rientrando sul destro elude un difensore e poi spara

30' bene il Finale alla mezz'ora, vantaggio fondamentale che sembra poter essere incrementato o mantenuto vista la S.F. Loano, apparsa decisamente piu molle e senza le motivazioni dei giallorossi

24' IL FINALE TROVA IL VANTAGGIO CON SIMIGLIANI. Punizione di Cafarotti dalla destra in mezzo per la zampata dell'attaccante, autore di una bella conclusione di prima intenzione

17' prima dell'inizio della gara, da segnalare il "Pasillo de Honor" da parte del Finale per i rossoblu campioni del girone A

15' rientra ora Renda

14' Finale sempre in dieci, Renda ancora in panchina

12' retropassaggio al portiere, Barelli raccoglie con le mani ma Akif Kartal assegna la punizione dall'interno dell'area al Finale. Bel gesto del Finale che calcia volutamente fuori la sfera con Dagnino

10' ammonito Staltari, gomitata su Renda. Sangue sul volto del giocatore giallorosso, ora a bordocampo per le cure del caso

8' primo tiro anche per il Finale con Renda, blocca Barelli. Intanto Simigliani bloccato da Alberto, corner per i giallorossi

4' subito un guizzo di Totaro, approfittando dell'errore di Caligaris, tiro sulla rete

15:10 partiti

qualche minuto di ritardo, la premiazione è programmata al termine della sfida

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

SAN FRANCESCO LOANO: Barelli, Angelico, Taku, Alberto Zaccaria, Balla, Basso, Totaro, Valentino, Kuzorle, Auteri, Staltari

A disposizione: Gallo, D'Aiuto, Oxhallari, Calcagno, Di Lorenzo, Bonifazio, D'Aprile, Rocca, Halaj

Allenatore: Cattardico

FINALE: Mondino, Caligaris, Brollo V., Dagnino, Arzarello, Pastorino, Renda, Zeggio, Simigliani, Cafarotti, Brollo G.

A disposizione: Martinetti, Isaia, Folco, Aroca, Grossi, Nazarenko, Shpuza, Stagnaro, Calefato

Allenatore: Delfino

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Gabriele Semeria (Imperia) - Leonardo Gega (Savona)