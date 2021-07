Calcio, Savona. Salta l'accordo con il Vado per l'utilizzo dei campi e Marinelli attacca il sindaco Giuliano: "E' stata una ripicca"

"Ora però ha sprecato purtroppo un’altra occasione per rivelarsi una persona corretta caro sindaco - scrive Marinelli sul suo profilo facebook - dopo che personalmente come Vice Presidente Proprietario del Savona FBC 1907 avevo trovato un accordo con il gentilissimo Presidente del Vado FBC (persona vera e corretta) per i campi di allenamento e per la partita domenicale su tutta la prossima stagione calcistica, lei ha deciso di non concedere la sub concessione al mio Savona per una ripicca direi infantile, che mi limito a definire tale evitando alla gente i particolari che se richiesti sarò molto contento di rendere pubblici.