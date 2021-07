Calcio, Albenga, Sancinito senza indugi: "E' la sfida più intrigante della mia carriera"

E' mancato un pizzico di pathos per il passaggio di Davide Sancinito all'Albenga, ma l'ingaggio del regista ingauno da parte del club bianconero resterà comunque una delle operazioni più importanti della sessione di mercato estiva.

L'obiettivo? Dare una mano per costruire una squadra di alto profilo, che possa nel tempo consolidarsi per ambire a un posto in Serie D.

Davide, si è conclusa un'operazione annunciata.

"Si è vero, con la dirigenza dell'Albenga i contatti andavano avanti da un po' e non ci sono stati sostanzialmente dubbi nel vestire la maglia bianconera. Direi finalmente".

Sembra quasi paradossale ma da ingauno doc non hai mai difeso sul campo i colori della tua città.

"Nel mio caso, più che giocare in casa, giocherò a casa nel vero senso del termine. Devo dire che fa un certo effetto, anche perchè rappresenterà per il sottoscritto una doppia responsabilità".

E' la sfida più intrigante della tua carriera?

"E' così. In tutte le piazze in cui ho militato mi sono tolto delle belle soddisfazioni e l'ambizione è di poterlo fare anche al Riva. In più ritrovo Gian Piero e Claudia Colla, con i quali ho condiviso pagine ad Albissola che tutti conosciamo. Con loro il rapporto va oltre il rettangolo di gioco, ci siamo sentiti costantemente anche quando le strade sportive si erano separate. Ovviamente anche la presenza di mister Lupo è stata determinante, con lui mi sono trovato davvero bene nelle due stagioni a Imperia".

Vincere è una speranza, un obbligo o un auspicio?

"La società si sta muovendo per allestire una rosa competitiva e questo è il fattore più importante, ma senza ipocrisie il destino del Vado sarà decisivo per determinare gli equilibri della stagione: i rossoblu stanno allestendo una rosa da Serie D e mi auguro sia per loro che per noi di vederli in quarta serie. Nel club c'è la volontà di dare vita a un percorso sostenibile di crescita che porti la squadra ad essere pienamente competitiva nell'arco di un biennio. E' chiaro - conclude Davide - che se dovesse arrivare qualcosa di bello prima non ci tireremmo indietro".