Tokyo 2020. Linda Cerruti e Costanza Ferro chiudono al sesto posto, l'oro nel duo al Comitato Russo

Non ci sono state sorprese di sorta all'interno dei risultati finali per il programma del duo, nel nuoto sincronizzato alle Olimpiadi di Tokyo.

Per la savonese Linda Cerruti e la genovese Costanza Ferro è arrivato il sesto posto finale, dopo la prova odierna routine libero.

Il punteggio ottenuto oggi, 92.4667, va a sommarsi al punteggio della routine tecnica del preliminare, 91.1035, per un totale di 183.5702. L'assalto al Canada, arrivato quinto, non ha ottenuto l'esito sperato, ma per un margine comunque ridotto.