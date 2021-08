Calciomercato. Doppio colpo Plodio, fatta per Ciccaglioni e Cappelletti

Per la stagione 2021/22 siamo felicissimi di annunciare due importanti nuovi rinforzi.

Si tratta di Matteo Ciccaglioni centrocampista, scuola Quiliano, ex Legino e Letimbro, che ritorna alla calcio giocato dopo alcuni anni di assenza a causa di un grave infortunio. Mancino naturale con ottime propensioni alla gestione del pallone e con il vizietto del goal, giocatore che alza notevolmente il tasso tecnico del nostro centrocampo.

Vestirà la nostra maglia anche Matteo Cappelletti, altra conoscenza di Mister Roso, che lo ha allenato alla Letimbro. Nasce come laterale di difesa, ma all' occorrenza può ricoprire diversi ruoli grazie alla sua duttilità tattica. Cresce calcisticamente nel Vado con esperienza al Legino prima di approdare alla Letimbro. Anche lui apporterà notevole esperienza e qualità alla causa biancoblu. Entrambi i giocatori hanno sempre militato in categorie superiori e ci aiuteranno sicuramente a toglierci molte soddisfazioni.