C'è soddisfazione nell'ambiente Sanremese per aver raggiunto la finale playoff. Come sottolinea anche a fine gara il direttore sportivo, Marcello Panuccio, i matuziani erano consapevoli che il Ligorna li avrebbe messi in difficoltà, ma alla fine grazie ai due risultati utili su tre, la qualificazione è stata centrata. Col Vado sarà comunque una finale, per quello che varrà, ma i biancazzurri ci tengono a chiudere la stagione nella miglior maniera possibile.