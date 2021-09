Calcio. Golfo Dianese. Gol, assist e tanta corsa per Denis Mehmetaj: "Giocare da esterno non mi spaventa, ci sono tanti attaccanti bravi e bisogna sacrificarsi"

E' stata una partita di lotta e di governo quella vissuta ieri sera da Denis Mehmetaj, l'attaccante del Golfo Dianese che, ieri sera, insieme ai suoi compagni, ha avuto la meglio per 3-1 in casa della Baia Alassio.

Una gara di qualità e corsa per l'ex giocatore del Savona, a testimoniare il percorso di maturazione sia tecnica che fisica dall'elemento classe 2001.

Denis, per voi è stato un approccio alla gara non facile, con tanti errori banali in fase di impostazione, poi mano a mano siete riusciti ad esprimere il vostro potenziale.

"E' stata brava la Baia Alassio a venire a pressarci alti, soprattutto nei primi minuti di gioco. Dopo la prima occasione di Burdisso, si è sbloccato qualcosa e siamo tornati ad esprimerci su buoni livelli di gioco".

Un bell'assist sul gol di Gorlero e una rete sottoporta. Da esterno d'attacco porti a casa un buon bottino.

"Il gol nemmeno io so come l'ho fatto - sorride Denis - però sono contento di aver dato il mio contributo. Peccato per il gol subìto, frutto di una distrazione banale come il mancato posizionamento della barriera. Nella ripresa il ritmo è calato, chiudendo la partita con un rigore a nostro favore per un fallo di mano da posizione molto ravvicinata e tre cartellini rossi, uno nostro e due loro, probabilmente eccessivi in un contesto di partita decisamente tranquillo".

In biancoblu ti abbiamo visto tante volte attaccante di riferimento, ma anche disposto al sacrificio. Un concetto che si è sviluppato ulteriormente nel vederti esterno d'attacco nel 4-2-4.

"Anche nella Juniores del Savona ho agito tante volte come esterno e sacrificarmi in fase di copertura non è mai stato un problema. Quando la concorrenza è tanta e soprattutto di qualità bisogna sapersi ritagliare i propri spazi, anche ripiegando in fase difensiva. Per giocare sono pronto a fare anche il terzino..."