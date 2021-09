Calcio, Coppa Italia di Serie D. La stagione parte oggi, con l'anticipo tra Fossano e Chieri

Per il campionato bisognerà attendere il prossimo fine settimana, ma per le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D è tempo di scendere in campo per i primi appuntamenti ufficiali.

Tra oggi e domani spazio al turno preliminare di Coppa Italia con il Vado che affronterà il Ligorna, ma già oggi pomeriggio spazio all'antipasto tra il Fossano e il Chieri.

Alle 15:00 il primo fischio risuonerà allo stadio "Pochissimo", con i tecnici Viassi e Didu entrambi confermati sulle panchine piemontesi.

