I giocatori di categoria superiore si notano subito quando scalano un livello e militano nel torneo sottostante. E' successo anche per Federico Virga, la cui fisicità, pur non essendo al 100%, è emersa in maniera limpida nei primi impegni ufficiali dell'Albenga.

Mister Lupo anche per ottimizzare la condizione dell'esterno ex Imperia, ha scelto di cucire a Virga un nuovo ruolo, spostandolo nel tridente d'attacco con buoni risultati.