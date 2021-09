Scacchi: Alassio ospita il Campionato Italiano a Squadre

"Nel primo campionato, disputato proprio in Liguria, per la precisione a Lerici - ricorda Raffaele Di Paolo, delegato regionale della Federazione Scacchistica Italiana - era presente un'unica serie, mentre l'anno successivo il torneo comprendeva la serie A e la serie B. Nel 1961 si è aggiunta anche la serie C. Successivamente in qualche campionato erano previsti anche la serie D e la serie Juniores. Attualmente la competizione è giunta al sua 59° edizione".