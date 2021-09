Calcio. Serie D, Capra e Lo Bosco riacciuffano il Derthona: per il Vado l'esordio in campionato finisce con un 2-2 in rimonta

VADO - DERTHONA 2-2 (19' Otelè, 20' Diallo, 60' Capra, 75' Lo Bosco)

FINISCE QUI LA SFIDA! Pareggio in rimonta per il Vado, che impatta 2-2 contro il Derthona nell'anticipo della prima giornata. Piemontesi avanti nel primo tempo con l'uno-due micidiale firmato Otelè-Diallo, ripresa praticamente a senso unico con le reti di Capra e Lo Bosco a riacciuffare la formazione di Zichella. Nel finale la traversa nega ad Aperi il gol del 3-2

94' LA TRAVERSA SCHEGGIATA DA APERI. Cross di Di Salvatore sul secondo palo, incornata del numero dieci rossoblu che colpisce la parte superiore della traversa. Vado a centrimetri dalla vittoria

92' altra entrataccia ai danni di Capra, giallo questa volta ai danni di Valerio

90' cinque minuti di recupero

88' punizione per il Derthona dalla trequarti, si salva in qualche modo la difesa del Vado

85' gomitata di Gueye su De Bode, giallo per l'attaccante classe '00

83' tanti giocatori con i crampi, si fa sentire la stanchezza in questi ultimi minuti. Esce Colantonio tra le file piemontesi, al suo posto Gjura

80' doppio angolo per il Vado, Derthona sulla difensiva in questo finale di partita, ma occhio alle ripartenze in campo aperto da parte degli esterni di Zichella...

78' entra Gandolfo al posto di Casazza, forze fresche per Solari

77' ammonito Todisco per una brutta entrata su Capra, partita apertissima ora

75' GRANDE GOL DI LO BOSCO!! IL PAREGGIO DEL VADO! Conclusione improvvisa da fuori area del capitano rossoblu, che trova l'angolino basso alla sinistra di Teti. Parità ristabilita al "Chittolina"

74' Colantonio dal limite, non trova lo specchio il numero sei e Cirillo può far ripartire l'azione dei suoi

72' prodigioso recupero difensivo di Casazza su Saccà, il terzino rossoblu in scivolata intercetta il cross basso dell'esterno piemontese e concede angolo ai bianconeri

69' non ce la fa Giuffrida, in campo G. Di Salvatore

68' nel Derthona entra intanto Spoto al posto di Diallo, una punta per un'altra, non cambia l'assetto dei Leoni

67' resta a terra Giuffrida, che si tocca il ginocchio

66' ci prova da fuori Cattaneo, buona l'idea, ma il suo sinistro termina un metro a lato

64' Gueye per Otelè, primo cambio ordinato da Zichella

60' CAPRA! LA RIAPRE IL VADO! Bravo Lo Bosco sulla sinistra a servire al limite il numero sette ex Imperia, dribbling secco ai danni del diretto avversario e diagonale mancino a infilare Teti. 1-2 il nuovo parziale



59' Giuffrida in verticale a cercare l'inserimento di Cossu, Teti fa sua la sfera

57' i rossoblu cercano di riaprire la gara, ma spingono in maniera poco ordinata: si arrabbia in panchina Solari, sono diversi gli errori tecnici da parte dei suoi giocatori in questa fase

53' Filip pesca ancora Saccà sul secondo palo, esterno mancino di prima intenzione che non inquadra lo specchio della porta

51' Teti controlla a terra il destro da fuori di Lo Bosco, conclusione rasoterra e telefonata che non crea problemi all'esperto numero uno piemontese, classe 1979

49' Capra cerca l'azione personale saltando un paio di avversari, ma viene fermato al momento del tiro. Rossoblu ora con il 4-3-3

46' riparte la gara, entra Cossu al posto di Di Salvatore tra le file di casa

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Derthona in vantaggio 2-0 al "Chittolina": decidono al momento le reti di Otelè e Diallo all'altezza del ventesimo

45'+1' il Vado rischia ancora su un'iniziativa in verticale dei bianconeri che portano Saccà praticamente a tu per tu con Cirillo, ma la conclusione dell'ex Savona è imprecisa

45' due di recupero

44' Pantano si invola sulla sinistra, cross in mezzo per Aperi disturbato al momento del tiro e l'occasione sfuma

40' Saccà incontenibile sulla destra, tiro cross del numero sette bianconero e super intervento di Cirillo che smanaccia la sfera in angolo

39' Aperi si divora l'1-2: Di Salvatore apre per Lo Bosco, perfetto cross per la testa dell'ex Troina che, da due passi, colpisce male il pallone spedendo altro sopra la traversa

33' fatica il centrocampo rossoblu con i soli Giuffrida e Cattaneo: si fa sentire parecchio l'assenza di Costantini; anche Aperi, Capra e Di Salvatore non riescono a trovare la giusta posizione in campo, schiacciandosi troppo in avanti sulla linea di Lo Bosco

32' Casazza riesce a contrastare Saccà pronto a battere in diagonale, il Vado fa enorme fatica a contenere i guizzi fulminei del tridente bianconero

29' ferita all'arcata sopraccigliare per De Bode, necessario l'intervento della panchina per tamponare il taglio

26' ci prova Aperi dai venticinque metri, traiettoria imprecisa e sfera alta sopra la traversa della porta difesa da Teti

22' uno-due micidiale da parte del Derthona, rossoblu che provano ora a scuotersi con una punizione di Di Salvatore, colpo di testa di Magonara e pallone che accarezza la parte superiore della traversa prima di spegnersi sul fondo

20' DIALLO, IMMEDIATO RADDOPPIO DEI PIEMONTESI: Vado in bambola, piemontesi ancora in avanti a spron battuto con la sfera che arriva al centravanti ex Fezzanese, conclusione potente che si insacca sotto la traversa. 0-2 al "Chittolina"

19' IL VANTAGGIO DEL DERTHONA: Otelè buca Cirillo dopo un'azione prolungata da parte dei Leoni, destro a mezza altezza dal limite dell'area piccola che porta avanti la squadra di Zichella. Non impeccabile nell'occasione la retroguardia di casa...

16' grande azione in velocità da parte del Derthona: Procopio si invola sulla sinistra, mette la sfera in mezzo per l'accorrente Saccà che, con il mancino, scarica un missile a pochi centimetri dall'incrocio dei pali

13' Capra prova a lanciarsi in contropiede, ma commette fallo ai danni di Saccà con una manata al volto: punizione dalla trequarti che non viene poi raggiunta sul secondo palo da Emiliano, spintosi in avanti nel tentativo di trovare l'incornata vincente in area avversaria

12' primo angolo del match a favore del Derthona, Cirillo con i pugni concede un altro tiro dalla bandierina ai piemontesi

10' buon avvio da parte dei rossoblu, che cercano subito di pungere in velocità sfruttando le sgroppate di Capra e Di Salvatore sulle fasce

4' come detto scelte obbligate per Solari a centrocampo, dove pesa l'assenza di Costantini, alle prese con un fastidio muscolare; giocano Giuffida e Cattaneo davanti alla difesa, con Di Salvatore, Aperi e Capra alle spalle di Lo Bosco

3' padroni di casa il completo rossoblu, maglia a strisce orizzontali bianconere per il Derthona.

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni. Solari cambia qualcosa rispetto al match vinto contro il Ligorna: Cirillo preferito a Ghizzardi tra i pali, nemmeno in panchina Costantini e Anselmo, alle prese con problemi fisici, al loro posto dentro Di Salvatore L. e Casazza, con Magonara terzino destro al posto di Gandolfo. Tra le file piemontesi gioca Diallo nel ruolo di punta centrale, dal primo minuto invece l'ex rossoblu Matteo Saccà

VADO (4-2-3-1): Cirillo; Magonara, De Bode, Pantano, Casazza; Cattaneo, Giuffrida; Di Salvatore, Aperi, Capra; Lo Bosco. A disposizione : Ghizzardi, Gandolfo, Favara, Zanchetta, Cossu, Turone, Di Salvatore G., Carrer, Della Rossa Allenatore : Matteo Solari

DERTHONA: (4-3-3): Teti; Valerio, Emiliano, Todisco, Luzzetti; Filip, Colantonio, Procopio; Saccà, Diallo, Otelè. A disposizione : Bertozzi, Imperato, Galliani, Gjura, Grieco, Casagrande, Mutti, Gueye, Spoto. Allenatore : Giovanni Zichella

Buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it. E' il giorno della ripartenza per il campionato di Serie D, edizione 2021-2022. L'anticipo del girone A tra Vado-Derthona inaugura la nuova stagione, che vede ai nastri di partenza anche i rossoblu di Matteo Solari, chiamato alla guida della formazione vadese dopo il ripescaggio avvenuto in estate. Tanta voglia di cancellare il passato (bruciano ancora le due retrocessioni sul campo maturate negli ultimi due anni), nella speranza che la nuova rosa costruita in estate da Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri possa regalare soddisfazioni a tutta la proprietà.

Avversario odierno il Derthona, squadra di categoria che cercherà di alzare ulteriormente l'asticella dopo la salvezza conquistata lo scorso anno grazie anche all'arrivo in panchina di Giovanni Zichella, confermato sulla panchina dei Leoni dalla dirigenza bianconera, tra le cui fila troviamo ancora gli ex Savona Cristiano Cavaliere e Roberto Canepa.