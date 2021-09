Trofeo Loabikers, la prossima tappa si chiama Pietra Ligure

Dopo alcuni anni di assenza da piazza San Nicolò, sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre il nucleo centrale di Pietra Ligure si riempirà nuovamente di ciclisti.

Sarà infatti la volta della prima edizione della Pietra Ligure Cycling Marathon, valevole come quinta e penultima prova del Trofeo Loabikers.

Il percorso, di 95 chilometri, cela un dislivello di 2000 metri suddivisi nelle due salite principali: la Madonna della Neve da Carbuta e il Melogno da Bormida.

Si partirà da Pietra Ligure per passare da Finale Ligure, Calice Ligure dove inizierà la scalata verso Carbuta, quindi la Madonna della Neve e lo scollinamento al quadribivio. Si scenderà a Osiglia per costeggiare l’omonimo lago artificiale e dirigersi verso Cosseria, Plodio, Pallare e Bormida. Qui si darà il via alla risalita fino al Melogno, da cui, con una lunga e rapida discesa, si tornerà a Pietra Ligure.

Maggiori dettagli alla pagina ufficiale della manifestazione.

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021

10 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)

17 ottobre: Granfondo Bioenergy Food – Loano (Sv)

Tutti i dettagli si trovano nella pagina dedicata del sito del Gs Loabikers.