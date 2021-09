Genova. Sabato e domenica torna la festa dello sport al Porto Antico

Torna al Porto Antico di Genova la Festa dello Sport con l’edizione numero 17, un’edizione speciale che per la prima volta apre la stagione scolastica, limitata negli spazi disponibili per rispettare le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria nazionale ma non nell’entusiasmo, nell’energia e nell’adrenalina che da sempre la caratterizzano. La Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria in collaborazione con Uisp Liguria e Agorà Cooperativa Sociale.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 10,00 alle 19,00, gli sportivi di tutte le età, i bambini e gli adulti, gli appassionati e i dilettanti curiosi, potranno cimentarsi nelle discipline sportive e nelle attività dinamiche più svariate, in una “due giorni” di divertimento assoluto da vivere all’aria aperta per assaporare quel che resta di questa estate della ripartenza e festeggiare l’arrivo della nuova stagione.

Ormai è una tradizione: per la Festa dello Sport il Porto Antico diventa un grande villaggio olimpico, da Piazza Caricamento fino all’area di Porta Siberia, attraverso Via al Mare Fabrizio De André, Calata Falcone Borsellino e Piazzale Mandraccio. Gli sport individuali si affiancano a quelli di squadra, e tutte le 60 attività sono come sempre presentate da atleti e professionisti e messe a disposizione di tutti gratuitamente. L’obiettivo è cimentarsi con il maggior numero di discipline possibile: la giornata inizia alle ore 10:00 con il ritiro all’Infopoint ufficiale (piazzale Mandraccio) della Festa del Passaporto dello Sport, lo strumento necessario a bambini e ragazzi per conquistare i gadget ufficiali della Festa dello Sport, mentre i più grandi potranno dedicarsi alle lezioni di fitness nell’area di Porta Siberia, con le migliori palestre genovesi.

Come sempre la Festa sarà inclusiva e rivolta agli sportivi di tutte le abilità: lo sport è per tutti ognuno deve avere le giuste opportunità per esprimersi attraverso lo sport: in questa direzione va il progetto Jet Ski Therapy, Sportability promosso da Stelle nello Sport con il supporto di Regione Liguria.

“Nell’anno in cui il nostro Paese ha fatto come non mai incetta di successi sportivi, dagli Europei di calcio alle centonove medaglie olimpiche e paralimpiche alle vittorie dei giorni scorsi nel ciclismo e nella pallavolo, la Festa dello Sport –sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – incarna il puro spirito decoubertiano “L’importante è partecipare” in considerazione della partecipazione corale di tutta la comunità sportiva del nostro territorio”. “E proprio oggi da qui, in questa atmosfera di festa – ha affermato Ferrando - voglio fortemente rappresentare ai nostri vertici dello sport di Regione, Comune e Coni, la disponibilità degli spazi e del know how di Porto Antico per il 2024 quando Genova sarà Capitale europea dello sport. Sogno, anzi immagino già con i piedi ben ancorati per terra, Porto Antico quale cuore pulsante, per 365 giorni, di questo evento straordinario per la nostra città. Un villaggio per la promozione dello sport con la presenza di tutte le sue realtà, federative e associative, le quali qui potranno organizzare i loro momenti istituzionali, i convegni, gli incontri tecnici, ma anche instaurare – nello stesso spirito della Festa – un contatto diretto con il pubblico, genovesi e turisti”.

“Lo sport è stato il protagonista assoluto durante questa estate italiana e sarà protagonista in Liguria per due giorni – dichiara l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – questo è un vero successo perché solo 6 mesi fa lo sport era fermo e nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su questa estate di importanti traguardi. Poter tagliare il nastro della 17° edizione della Festa dello Sport è davvero un segnale importante: complimenti a Porto Antico e Stelle nello Sport per questa storica sinergia. Ecco, per me che ho iniziato il mio mandato con lo sport in ginocchio, vederlo così celebrato è la più bella sensazione che potessi avere. Lo sport è vita e ora possiamo dire, per due giorni, evviva lo sport”.

"E' una Festa dello Sport - asserisce Ilaria Cavo, assessore regionale alle Politiche Giovanili, Scuola, Università e Formazione - che ancora una volta dimostra come lo sport sia qualche cosa di trasversale che attraversa le vite di tutti noi dando segnali fortissimi. Mi fa piacere esserci perché vuol dire che il sociale è una parte importante che si affianca alla parte dell'agonismo per sottolineare ancora una volta come uno sport può essere inclusivo, innovativo, può portare speranza a famiglie di ragazzi e ragazze che pensavano magari di avere limiti insuperabili e invece, grazie allo sport, hanno ritrovato socialità. I premi nel Galà della Festa dello Sport dimostreranno che lo sport è stato capace anche di reinventarsi, di arrivare addirittura a discipline nuove per coinvolgere i ragazzi meno fortunati. Tutto questo è in linea con Sportability, con il messaggio che abbiamo dato sabato 11 settembre all’ impianto polisportivo della Sciorba accogliendo più di 500 ragazzi disabili. Tutto questo è in linea con il messaggio lanciato dai nostri atleti paralimpici e con le politiche che stiamo facendo come Regione Liguria destinando fondi dell'inclusione sociale per le associazioni sportive che includono. Continueremo a farlo anche a breve: facendo crescere queste realtà faremo crescere famiglie e ragazzi nella loro socialità e nella loro vocazione sportiva".

Sulla preparazione di Genova capitale Europea dello Sport 2024 si è soffermato Vittorio Ottonello, consigliere comunale delegato in materia di rapporti con CONI, Cip, Federazioni e Enti Sportivi “Abbiamo già calendarizzato oltre 40 eventi di livello nazionale e internazionale, sarà una grande opportunità per valorizzare lo sport a tutti i livelli. La Festa dello sport rappresenta al meglio l’ideale di sport per tutti che sarà alla base di Genova 2024 e Porto Antico sarà un punto di riferimento fondamentale e prezioso per il suo successo”.

Per Antonio Micillo, presidente Coni Liguria: “La Festa dello Sport e Stelle nello Sport sono un supporto fondamentale per tutte le Federazioni e gli Enti sportivi. Una vetrina eccezionale, una occasione di celebrazione e promozione dello sport e dei suoi attori. Da 22 anni Stelle nello Sport promuove la cultura e i valori dello sport e la Festa al Porto Antico è da sempre l’evento più bello e partecipato dello sport per tutti”.

“Abbiamo voluto fortemente dare continuità alla Festa dello Sport, sia pure adeguandoci al momento: quest’anno la nostra Festa, nel posizionamento eccezionale di settembre, aprirà il nuovo anno scolastico, all’insegna della ripartenza e dell’ottimismo” - sono le parole di Luisella Tealdi, responsabile dell’Ufficio Eventi di Porto Antico di Genova. “Concentreremo tutto in due giorni, avremo un po’ meno spazio ma molta più voglia di divertirci, tutta quella accumulata nei mesi in cui siamo rimasti fermi, rispetteremo le regole e saremo prudenti, con la speranza di tornare nel 2022, di nuovo a maggio, a quella normalità che oggi ricominciamo a vedere all’orizzonte”.

Sarà necessario rispettare le norme sanitarie in vigore per le attività all’aperto e il distanziamento, indossare sempre la mascherina e, a partire dai 12 anni, esibire il Green Pass ogni volta che verrà richiesto.

“E’ stato un anno intenso e fondamentale – sottolinea Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport – in cui non solo abbiamo continuato a proporre tutte le nostre attività a sostegno delle scuole, delle società e federazioni sportive, ma addirittura abbiamo rilanciato creando un percorso straordinario come quello di SportAbility. Celebriamo i migliori sportivi liguri dopo una estate incredibile in un Galà delle Stelle sempre più internazionale, pronti a due giornate di festa che avranno, come sempre, anche l’importante finalità di sostenere l’Associazione Gigi Ghirotti”.

Gli eventi della 17^ Festa dello Sport

L’evento di lancio della Festa dello Sport 2021 sarà, come per tradizione, il Galà delle Stelle nello Sport, giunto alla 22° edizione e in programma venerdì 24 settembre alle ore 20:15 presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone. Nell’occasione, in una serata come sempre interamente dedicata alla Gigi Ghirotti Onlus, verranno incoronati gli sportivi più amati dal pubblico ligure nell’ambito del sempre più popolare (194.385 preferenze) referendum lanciato da Stelle nello Sport. Davide Ballardini (Genoa) ed Emil Audero (Sampdoria) nella categoria Rossoblucerchiato dell’Anno-Trofeo Eco Eridania, Alberto Razzetti (Fiamme Gialle-Genova Nuoto) nella categoria BIG Maschile-Trofeo MSC, Serena Viviani (Carabinieri) nella categoria BIG Maschile-Trofeo Montallegro, Gabriele Delfino (Imponente Danza) nella categoria Junior maschile-Trofeo Cambiaso Risso, Ilaria Puglia (PGS Auxilium Genova) nella categoria Junior femminile-Trofeo PSA, Giulia Ventura (Andrea Doria Ginnastica) nella categoria Green-Trofeo Erg, Fabio Andolfi (pilota vincitore del Trofeo Primocanale Motori) e l’Iren Genova Quinto nella categoria Società-Trofeo Gecar Citroen.

Uno speciale riconoscimento andrà ad Alessandro Sommariva, “stella” genovese che è entrato nella “squadra” delle Frecce Tricolori e rappresenta oggi la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana. Applausi anche per la Pro Recco Pallanuoto che ha conquistato la Champions League, così come per gli ideatori di “Controregole”, progetto innovativo de “La Giostra della Fantasia”. Tra i campioni presenti alla serata, Francesco Bocciardo (due ori e un argento nel Nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo), Davide Re (detentore primato italiano 400 metri piani) e Martina Batini, bronzo nel fioretto a Tokyo 2020.

Sabato 25 settembre, in piazza delle Feste a partire dalle 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive. Stelle nello Sport premierà tutti e 73 gli studenti, in arrivo da tutta la Liguria, protagonisti della quinta edizione del concorso scolastico di tema e disegno “Il Bello dello Sport”. Applausi anche per i dirigenti delle tre società legate ai video più cliccati nell’ambito del video contest “Lo Sport è Vita”: Stomp&Go Country, Scuola Artis e Immagine Danza Borgio Verezzi. Una speciale coreografia “Imponente Danza” accompagnerà l’inaugurazione.

In Piazza delle Feste, sotto il tendone, ci saranno due giornate davvero ricche di attività. Sabato, dalle 14 alle 16, si terrà una nuova edizione dell’Auxilium day con le esibizioni delle sezioni della polisportiva diretta dal presidente Angelo Serra. A seguire, dalle 16.30 alle 18.30, andrà in scena la tradizionale Festa della Ginnastica con i saggi a cura delle società FGI Liguria coordinate dal Comitato del presidente Pino Raiola. Dalle 20:30 il Galà della Danza UISP. Domenica dalle 14:00 il via al saggio di pattinaggio FISR Liguria, coordinato dal delegato provinciale Stefano Breveglieri. Dalle 16:30 alle 19 le esibizioni di Danza Sportiva a cura del Comitato Regionale del presidente Michelangelo Buonarrivo.

In piazzale Mandraccio, sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 10 alle 19, sarà possibile entrare a contatto con numerose discipline sportive grazie a Stelle nello Sport. Si avvicenderanno istruttori di Lanterna Taekwondo, Free Sport, Hwasong, Ardita Savate e Boxing Club, Circolo Spada Liguria, Genova Badminton e US Sestri Ponente per far provare vari sport alle famiglie.

Il progetto SportAbility arriverà al Porto Antico con le due speciali giornate dedicate alla Jet Ski Therapy curate da Fabio Incorvaia (sette volte campione del mondo nelle moto d’acqua), info e prenotazioni allo 3497793955. Alla Festa dello Sport si celebreranno anche i festeggiamenti per il Centenario dell’Unione Italiana Ciechi. La Federazione Italiana Pallavolo sarà presente con il Comitato Centro che coinvolgerà tante società in una ampia area in Piazza Caricamento con 8 campi allestiti. Domenica 26 alle 14:30 si disputerà il 1° Trofeo Gian Luigi Corti, manifestazione intitolata allo storico dirigente di volley (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles) e giornalista sportivo, storico sostenitore del progetto Stelle nello Sport.

Alla Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore della Gigi Ghirotti Onlus. Presso lo stand di Stelle nello Sport i volontari dell’Associazione presieduta dal Prof. Henriquet doneranno dolci merende Panarello e riceveranno le donazioni. Con un contributo alla Ghirotti si potrà anche provare un emozionante giro in segway grazie all’Associazione Genova Segway.