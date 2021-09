Calciomercato, Vadino. Quattro colpi per mister Giunta. Torna in campo Gaino, fatta anche per Pastorino, Seghizzi e Basso

A centrocampo c'è il ritorno dell'ex centrocampista di Albenga e Pontelungo, Gianluca Gaino, classe 1995, pronto a tornare far emergere la propria qualità sul campo del Riva.

Due sono invece i terzini in arrivo per mister Giunta: Davide Seghizzi, 2000, dalla Villanovese e Nicholas Basso, classe 1997 ex Oneglia.