Calcio. Prima Categoria, la Pro Savona ritrova gol e vittoria: Città di Cogoleto ko 2-0 sotto i colpi di Youri Vittori

CITTA' DI COGOLETO - PRO SAVONA 0-2 (31' Y. Vittori, 38' Y. Vittori)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: LA PRO SAVONA RIALZA LA TESTA DOPO I KO DI COPPA E VINCE ALL'ESORDIO IN CAMPIONATO SUPERANDO 2-0 IL CITTA' DI COGOLETO. DECISIVA LA DOPPIETTA DI YOURI VITTORI NEL PRIMO TEMPO, PER MISTER BALLERI INIZIA AL MEGLIO L'AVVENTURA SULLA PANCHINA BIANCOBLU

90' entriamo nel recupero, ultimi scampoli di partita con il Savona vicino a conquistare i primi tre punti del campionato

86' esce tra gli appluasi Youri Vittori, al suo posto Rossetti

80' discesa di cinquanta metri da parte di Macagno, sinistro a botta sicura dopo aver saltato il diretto marcatore e intervento in scivolata di Caroglio, che salva la propria porta evitando il 3-0

78' ininterrotto il supporto da parte dei fedelissimi tifosi biancoblu che, da inizio partita, stanno intonando i classici cori che ricordano le domeniche vissute in Gradinata Perachino al "Bacigalupo"

75' Spalto a porta praticamente si divora il 3-0: Macagno lo serve al limite dell'area piccola, destro di prima intenzione che viene respinto miracolosamente da un difensore genovese. Sulla ribattuta ci prova A. Vittori, ma il pallone finisce sul fondo

73' fase del match senza particolari sussulti, striscioni calati rispetto al primo tempo, ma il Cogoleto non sembra avere la forza necessaria per riaprire la partita

63' episodio dubbio in area genovese, Vittori Y. strattonato a tu per tu con Lucchetti, ma per il direttore di gara è tutto regolare

61' pericolosa ancora la formazione di Travi, che sta giocando meglio in questa ripresa: Fazio approfitta di un'incertezza della difesa savonese e conclude con l'esterno senza trovare però lo specchio

55' grandissima parata del numero uno savonese sulla violenta conclusione mancina scagliata da Menoni, sfera in angolo

54' guadagna un'interessante punizione dal limite il Cogoleto, la barriera respinge il sinistro del neo entrato Cozzi, altra sassata del numero diciotto genovese non distante dal palo sinistro della porta difesa da Bresciani

47' si fa male Caroniti, che non riesce a proseguire la gara: al suo posto Spaltro

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

FINISCE SENZA RECUPERO IL PRIMO TEMPO: CONDUCE 2-0 LA PRO SAVONA, DECIDE FIN QUI LA DOPPIETTA DI YOURI VITTORI

43' gran lascio d'esterno di A. Vittori che scatena la corsa di Macagno, dribbling sul diretto avversario e diagonale rasoterra che da l'illusione del gol

38' ANCORA Y. VITTORI! Incornata vincente da pochi passi sulla punizione battuta dal solito Macagno, nulla da fare per Lucchetti. Doppio vantaggio biancoblu al "Maggio"

36' cartellino giallo per Camogli, intervento irregolare su Macagno, che guadagna una punizione dalla trequarti

31' SAVONA IN VANTAGGIO CON YOURI VITTORI! Perfetto cross di Macagno, l'ex Finale, solo al limite dell'area piccola, appoggia di testa in fondo al sacco. Stiscioni avanti 1-0

25' Caroniti aggancia un bel pallone sulla destra, altro cross in mezzo che finisce però direttamente sull'esterno della rete

17' fiammata anche da parte del Cogoleto, sponda di Fazio a cercare Menoni, attento Kuci che spazza via il pallone

15' Stefanzl in verticale per F. Esposito, traversone arretrato per Y. Vittori, sinistro rasoterra di prima intenzione che sibila alla sinistra della porta difesa da Lucchetti

14' continua a premere la formazione di Balleri, altro cross dalla destra deviato in angolo dalla difesa azzurrogiallorossa

11' ancora Y. Vittori, questa volta con il destro sul corner battuto da Macagno, ma il suo tentativo termina alle stelle

8' Youri Vittori di testa gira verso la porta un bel cross dalla destra di Fancellu, sfera alta sopra la traversa

6' discesa di Grezzi sulla sinistra, traversone in mezzo respinto da Kuci. Fasi iniziali di studio, striscioni con molte novità dopo la rivoluzione degli ultimi giorni: dal primo minuto Caroniti, Kuci, Sheriienko e i fratelli Vittori

1' si parte! Cogoleto in completo rosso, divisa tradizionale biancoblu per il Savona, come sempre sostenuto da un buon gruppo di tifosi che hanno già iniziato a cantare e a incitare i propri colori

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI COGOLETO: Lucchetti, Mastrorilli, Siri, Caroglio, Camogli, Caviglia, Grezzi, Socchia, Menoni, Grandoni, Fazio.

A disposizione : Perata, Puddu, Dibennardo, Santoro, Iadanza, Crubellati, Cozzi, Revello.

Allenatore : Travi

PRO SAVONA: Bresciani, Caroniti, Esposito M., Stefanzl, Fancellu, Kuci, Esposito F., Vittori A., Vittori Y., Macagno, Sheriienko

A disposizione: Grenna, Gavarone, Zecchino, Gamba, Rossetti, Insolito, Cigliuti, Spaltro

Allenatore: Balleri