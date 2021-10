Calcio. Il Dego rialza subito la testa dopo l'alluvione: "Non siamo dei perdenti, NOI NON MOLLIAMO!"

E' un messaggio a dir poco commovente quello che nella serata di ieri ha pubblicato il Dego sui propri canali social.

La società, devastata fisicamente dalle acque del Bormida, che hanno divelto la recinzione del "Perotti" e invaso l'intera struttura, ha deciso infatti di non arrendersi, rialzando la testa di fronte alle avversità

"Rabbia, tristezza, frustrazione! Tanto tempo, denaro, sacrifici in questo campo, nella nostra casa, spazzati via in un'ora!

Non ci sono parole - si legge nel post del Dego - per descrivere quello che proviamo in queste ore! Forse in pochi possono capire il dolore che provocano queste immagini a tutti noi che diamo anima e corpo per questa società!