Calcio, Vado. Una nuova serenità per Franco Tarabotto: "Complimenti a tutti, si sta costruendo un gruppo fantastico"

Due vittorie di fila, la classifica che dice zona playoff e soprattutto una serenità mai provata così forte in quarta serie.

E' un momento di grande soddisfazione sportiva e umana per Franco Tarabotto, presidente di un Vado capace di stupire dopo le prime cinque giornate di campionato.

Rispetto a pochi mesi fa il mondo rossoblu si è infatti capovolto, grazie alla certosina opera di ricostruzione messa in moto durante l'estate.

Presidente, anche da Saluzzo è arrivato un segnale a dir poco incoraggiante.

"Non ero quasi più abituato - sorride il massimo dirigente - a godermi le partite in questa maniera. Devo fare i complimenti a mio figlio Luca, a Gianluca Olivieri e a mister Solari per quanto sono riusciti a costruire durante l'estate. A Vado abbiamo visto arrivare giocatori di grande qualità tecnica ma soprattutto umana e i risultati si stanno vedendo. Non dobbiamo esaltarci, ma continuare su questa strada, ma sono convinto che l'intero gruppo squadra sia saldamente con i piedi a terra, come del resto loro abitudine".

La cosa che più impressiona è la ricchezza della rosa, con tutti i giocatori pronti a dare il loro contributo ogni volta chiamati in causa.

"Oltre ai valori tecnici ciò dipende dalla forza dello spogliatoio. Per i ragazzi più giovani penso sia una fortuna poter attingere dal carisma di capitan Lo Bosco, dall'estro di Capra, dalla qualità di Aperi, dalle geometrie di Costantini o dalla forza di De Bode o Pantano.

Tutti stanno dando l'anima per il Vado, non nomino l'intera rosa per evitare di dilungarmi, ma ho enorme stima per tutto il gruppo. Nel calcio si può vincere, pareggiare o perdere, ma guardando gli occhi dei miei giocatori sono a dir poco tranquillo del livello di impegno che sarà messo in campo in ogni partita."

ll direttore sportivo dell'Imperia, Pino Fava, ha parlato a Stadio Aperto in termini lusinghieri di tanti vostri giocatori, su tutti Lo Bosco e Costantini.

"Non ho avuto modo di sentire direttamente le dichiarazioni del direttore, ma le prendo come un complimento, significa che abbiamo costruito una squadra con dei buoni valori.