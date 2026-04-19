Imperia-Sanremese 2-2, il neo presidente nerazzurro D'Onofrio non ha dubbi: "Ci salviamo" (Video)

Non poteva esserci partita più significativa per Giuseppe D'Onofrio per bagnare il suo debutto allo stadio come presidente dell'Imperia Calcio: il derby contro la Sanremese, a cui D'Onofrio ha assistito in tribuna affianco al sindaco Claudio Scajola.

Il nuovo numero uno di Piazza D'Armi si è complimentato a fine partita con i ragazzi e con mister Giancarlo Riolfo: "È un ottimo motivatore, e si è visto: i ragazzi hanno giocato una partita eccellente".

E per D'Onofrio è stato anche il primo impatto con la cornice, sicuramente con molta più qualità quando si tratta di derby: "Ma mi auguro che sia ancora di più. Sono abituato ad altri palcoscenici. Dobbiamo migliorare su questo, vorrei anche aprire i distinti. Il tifo è stato superlativo: ringrazio tutti, dai nostri ultras, al pubblico in tribuna, e anche i tifosi di Sanremo. È stata una partita da una cornice bellissima".

Bando alle scaramanzie, parlando di classifica, il presidente non ha dubbi: "Ci salviamo".