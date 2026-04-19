Calcio | Prima Categoria B. Storico Olimpic, la vittoria con la Virtus Don Bosco vale il salto in Promozione

Un altro verdetto è arrivato: l'Olimpic ha vinto il girone B di Prima Categoria. Decisiva la vittoria dei rossoverdi di mister Berogno sul campo della Virtus Don Bosco. 3-1 il risultato finale, con rete di Garbini e doppietta di Morando. Per la squadra di Pusceddu gol della bandiera di Brocca.

Per l'Olimpic è stata una stagione dominata, con 11 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Multedo, ben 81 gol realizzati e 25 subiti.

Numeri importanti, che certificano i meriti per il salto in Promozione.