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Calcio | 19 aprile 2026, 18:56

Calcio | Prima Categoria B. Storico Olimpic, la vittoria con la Virtus Don Bosco vale il salto in Promozione

Calcio | Prima Categoria B. Storico Olimpic, la vittoria con la Virtus Don Bosco vale il salto in Promozione

Un altro verdetto è arrivato: l'Olimpic ha vinto il girone B di Prima Categoria. Decisiva la vittoria dei rossoverdi di mister Berogno sul campo della Virtus Don Bosco. 3-1 il risultato finale, con rete di Garbini e doppietta di Morando. Per la squadra di Pusceddu  gol della bandiera di Brocca.

Per l'Olimpic è stata una stagione dominata, con 11 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Multedo, ben 81 gol realizzati e 25 subiti.

Numeri importanti, che certificano i meriti per il  salto in Promozione.

redazione

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