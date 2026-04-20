Calcio | Il Millesimo saluta il Viglino battendo 3-2 il Golfo Pro Recco. Coppa al cielo e caroselli dei tifosi

Il Millesimo non smette di onorare il suo straordinario campionato. Nonostante il salto di categoria fosse già matematicamente acquisito, i giallorossi hanno voluto regalare l'ultima gioia casalinga ai propri tifosi, superando ial Viglino n una gara pirotecnica il Golfo Paradiso per 3-2.

Il primo tempo è stato una vera e propria montagna russa di emozioni: dopo il vantaggio lampo di Zè Francis, gli ospiti hanno ribaltato la situazione grazie alla doppietta di uno scatenato Compagnone. Tuttavia, la reazione dei campioni è stata immediata e implacabile, con Lazzaretti e il rigore di Bove a sigillare il sorpasso prima dell'intervallo.

Al triplice fischio, il campo è diventato il palcoscenico dei festeggiamenti ufficiali con la consegna della Coppa per la vittoria del campionato di Eccellenza. La gioia si è poi riversata nelle strade della città, trasformatesi in un fiume di bandiere con caroselli e cori per celebrare la storica promozione in Serie D.





MILLESIMO – GOLFO PARADISO 3-2

Marcatori: 10’ Zè Francis (M), 15’ Compagnone (G), 27’ Compagnone rig. (G), 29’ Lazzaretti (M), 41’ Bove rig. (M).

MILLESIMO: Canevari, Bove (87’ Vittori A.), Cigliutti, Facello, Perovic, Sicca (88’ Gaudino), Cappellari (67’ Piccardo M.), Lazzaretti, Zè Francis (87’ Nacci), Villar (90’ Ndiaye), Gualtieri.

Allenatore: Macchia.



GOLFO PARADISO: Ragher, Iemolo, Rovegno, De Paoli, Zanetti, Costa (70’ Paccagnini), Portaccio, Revello (88’ Traverso), Parigi (70’ Corsini), Compagnone, Ivaldi G.

Allenatore: Bianco.



Arbitro: Gardella di Chiavari.