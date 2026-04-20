Calcio | Albissole: l'Eccellenza è a un passo, Dorno e Invernizzi firmano il 2-0 al Pontelungo

L'Albissole di mister Cattardico ha ormai le mani sul pass per il ritorno in Eccellenza.

Nonostante le assenze pesanti per squalifica di Barisone e Favorito, i ceramisti hanno saputo gestire al Riva la pressione di chi deve vincere a tutti i costi. Dopo un primo tempo equilibrato, acceso solo dai riflessi dei portieri — bravi Breeuwer e Pastorino su Diana al e Beron al 42' — la ripresa ha cambiato volto al match.

Al 51' è Dorno a sbloccare la gara, avventandosi su un calcio d'angolo come un falco per infilare il primo palo. Il raddoppio che chiude i conti arriva al 76' e porta la firma del giovane Invernizzi (uno dei tanti elementi valorizzati in stagione da mister Cattardico), abilissimo a sfruttare un pasticcio difensivo locale per anticipare l'uscita del portiere. A due giornate dal termine della stagione l'Eccellenza è ormai dietro l'angolo: ai biancocelesti basterà infatti battere domenica prossima il fanalino di coda Serra Riccò per ottenere la matematica promozione



PONTELUNGO – ALBISSOLE 0-2

MARCATORI: 51’ Dorno, 76’ Invernizzi.

PONTELUNGO: Breeuwer, Barbero, Calcagno, Farinazzo, Beron, Puddu G., Delfino, Garabello, Chariq, Piu (55’ Rocca), Ardissone. Allenatore: Zanardini.



ALBISSOLE: Pastorino, Moscatelli, De Cerchi, Chiarlone, Apicella, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico.



ARBITRO: Gorlero di Imperia.