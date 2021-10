E' uno spirito nuovo quello che sta coinvolgendo il Savona, lo si è visto in maniera plastica dopo il 4-1 realizzato da Spaltro contro la Vadese, gol che è valso per gli Striscioni il passaggio del turno in Coppa Liguria.

Un clima riscontrato anche dal vicepresidente Marinelli, pronto a parlare anche di mercato e della convocazione inviata a mister Cattardico, il tecnico esonerato dalla Prima Squadra a fine settembre: