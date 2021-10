L'avvocato Mariani replica al Savona sulla posizione di Cattardico: "Aspettiamo di leggere la raccomandata per valutarne il contenuto, al momento non è stata ancora ricevuta"

E' arrivata immediata la replica dell'avvocato Simone Mariani al Savona, dopo le dichiarazioni del vicepresidente Simone Marinelli in merito alla posizione di Cristian Cattardico.

Il legale savonese ha sottolineato come, al momento, il suo assistito non abbia ricevuto alcun tipo di comunicazione in merito.

"La prima cosa da dire - esordisce Mariani - è che il contenuto della raccomandata non lo conosciamo.

Abbiamo appreso dall'intervista su Svsport.it che sia stata spedita, ma al momento non è stata ritirata nessuna missiva di alcun tipo.

Mister Cattardico mi ha incaricato di riscontrare le dichiarazioni del vicepresidente Marinelli, prendendo atto di quanto dichiarato nell'intervista: a tal proposito ci riserviamo di leggere il contenuto della comunicazione e della raccomandata che il signor Marinelli afferma sia stata inviata, ma che ad oggi non è stata ricevuta.

All'esito della lettura del contenuto della comunicazione intraprenderemo le iniziative dovute a tutela dell'interessa di Cattardico, il cui esonero è stato perfezionato formalmente presso il Settore Tecnico e la LND, anche in merito alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Marinelli".