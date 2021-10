Calciomercato, Cisano. Dal Pietra Ligure e dal Borghetto arrivano Barchi e Contratto

L'A.S.D. Cisano comunica il tesseramento di Piergiorgio Barchi (2001), proveniente dal Pietra Ligure e Simone Contratto (1995), dal F.B.C. Borghetto.

"Seguivamo Simone Contratto da inizio stagione - spiega la dirigenza biancoblu - e siamo davvero felici di poter ufficializzare il suo ingresso nella nostra società. Invece, Barchi è stata un'opportunità nata in poco tempo che si è potuta risolvere positivamente grazie alla volontà espressa del giocatore di sposare il nostro progetto di crescita societaria, dimostrando coraggio per una scelta né comoda, né scontata, che non può che renderci orgogliosi e dimostra, ulteriormente, la bontà del progetto Cisano".